Fin de calvaire pour l’équipage du pétrolier Qaaswa abandonné au large de Sfax

Les 15 membres d’équipage du pétrolier Qaaswa, abandonné au large des côtes tunisiennes depuis des mois, sont maintenant de retour chez eux, sains et saufs, après avoir obtenu la majeure partie des arriérés salariaux qui leur étaient dus, annonce la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF).

Son contact à Malte, Paul Falzon, aidait quotidiennement les membres d’équipage depuis le 13 mai, date à laquelle ils avaient répondu aux appels de l’ITF qui leur proposait son aide depuis des semaines, après avoir appris par Malte que l’équipage d’un navire croisant hors de ses eaux territoriales se sentait menacé par l’armateur.

À l’époque, celui-ci, Alco Shipping Services, n’avait plus payé l’équipage depuis plus de quatre mois, n’avait pas procédé aux réparations nécessaires et avait refusé de remettre de l’argent liquide à ces gens de mer (13 Indiens et 2 Pakistanais) qui se trouvaient dès lors dans l’impossibilité de contacter leurs proches.

Après être passé par Malte, le navire était resté à 100 milles des côtes, avant de recevoir l’injonction de jeter l’ancre près de Sfax. Pendant des jours, Alco l’a laissé sans eau potable ni provisions, et a tenté de forcer l’équipage à mettre le cap sur l’Égypte malgré l’état de délabrement du navire.

L’intervention coordonnée de Paul Falzon et de Mohamed Arrachedi, inspecteur de l’ITF et membre du Réseau de coordination du Monde arabe, a pu compter avec le soutien de l’affilié de l’ITF Fédération Nationale des Transports/UGTT. L’intervention de l’ITF a été déterminante, tant pour que le navire reste dans les eaux tunisiennes que pour la décision des autorités tunisiennes d’exiger une inspection du pétrolier le 25 mai. L’ITF a par ailleurs exhorté les ambassades indienne et pakistanaise en Tunisie à intervenir au nom de l’équipage.

Arrachedi a déclaré : « Quel soulagement que ces gens de mer aient pu rentrer sains et saufs chez eux et retrouver leur famille. Ils sont extrêmement reconnaissants de toute l’aide qu’ils ont reçue. »

« Mais les choses n’en resteront pas là. Nous cherchons toujours à obtenir le versement du salaire d’un marin pour le mois de mai, et les salaires de tout l’équipage pour le mois de juin. Nous poursuivrons notre combat tant que ces hommes n’auront pas touché l’intégralité de leur dû. »