Fin de non-recevoir US à une demande israélienne d’hélicoptères d’attaque Apache

Les États-Unis ont rejeté une demande israélienne d’acquisition de nouveaux hélicoptères d’attaque Apache, selon les médias israéliens mardi.

Tel Aviv a fait cette demande au cours des dernières semaines et l’a soulevée à nouveau lors d’une visite du secrétaire américain à la défense Lloyd Austin en Israël la semaine dernière, a rapporté Yedioth Ahronoth.

« L’IDF (armée israélienne) a demandé des hélicoptères d’attaque Apache aux États-Unis, mais cette demande a été refusée jusqu’à présent », a déclaré le journal, citant des sources de sécurité.

L’armée israélienne dispose de deux escadrons d’hélicoptères.

« Les hélicoptères sont nécessaires pour améliorer les opérations aériennes (de l’armée) », a déclaré le journal.

Selon les médias israéliens, Washington a envoyé 230 avions cargos et 20 navires chargés d’armes et d’équipements militaires en Israël depuis le début de la guerre de Gaza.

- Publicité-