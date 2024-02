Financement des sociétés communautaires : La BH banque s’y mettra

« La BH banque, (connu auparavant sous le nom de Banque de l’Habitat) s’engage à contribuer à la réussite du programme de création des sociétés communautaires et à fournir l’assistance technique nécessaire aux porteurs de projets », a souligné lundi Wajdi Koubaa, directeur général de la banque lors d’une réunion de travail tenue avec le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle chargé des sociétés communautaires, Riadh Chaoued.

Selon un communiqué publié par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, la réunion a été consacrée au financement des sociétés communautaires par les banques conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi de finances pour l’année 2024.

A cette occasion, le secrétaire d’État a souligné la nécessité de diversifier les sources de financement pour ouvrir de larges perspectives à toutes les nouvelles sociétés communautaires afin d’assurer le succès et la durabilité des projets.

Aux termes de la réunion, les deux parties ont convenu de signer une convention cadre portant sur le financement et l’accompagnement des sociétés communautaires.