Finances: Le CFE Tunisie clôture avec succès son emprunt obligataire de 15 millions de dinars sans appel public à l’épargne

Le Centre Financier aux Entrepreneurs (CFE) Tunisie a annoncé, jeudi, la clôture réussie des souscriptions et des versements à son emprunt obligataire pour un montant de 15 millions de dinars sans appel public à l’épargne.

Le CFE Tunisie, une institution de microfinance agréée par l’Autorité de Contrôle de la Microfinance (ACM) depuis 2015, a précisé que l’émission initiale de l’emprunt obligataire était de 8 millions de dinars, susceptible d’être portée à 15 millions de dinars. » La clôture effective de cet emprunt, avec une souscription atteignant la limite supérieure de 15 MD sur 5 ans, témoigne de la solidité financière et la confiance croissante des investisseurs, anciens et nouveaux. Les fonds levés permettront à l’institution de renforcer sa position sur le marché tunisien, de consolider ses ressources à moyen et long termes et de continuer à soutenir les micro-entrepreneurs tunisiens, en leur offrant des produits et services financiers adaptés à leurs besoins ».

Le Président du Conseil d’Administration du CFE Tunisie, Radhi Meddeb, a déclaré que » le succès de cet emprunt obligataire témoigne de la solidité financière et de la crédibilité du CFE Tunisie auprès des opérateurs financiers. Les fonds levés nous permettront de continuer à soutenir les micro-entrepreneurs, dans un contexte économique difficile ».

A préciser que la mission du CFE est de faciliter l’accès aux services financiers professionnels pour les micro-entrepreneurs et les TPE/PME en Tunisie. L’institution dispose actuellement de seize agences sur 14 gouvernorats. Au 28 Février 2023, le CFE compte 12723 clients actifs pour un encours de 115 millions de dinars.