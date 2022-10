Firestone ouvre un deuxième centre pneumatique en Tunisie

Firestone Tire and Rubber Company, l’un des pionniers de la production de pneumatiques, s’apprête à lancer son deuxième centre pneumatique à Soliman Tunis, en Tunisie, en association avec TotalEnergies, une multinationale intégrée du secteur de l’énergie et du pétrole, rapporte Africa Logistics.

Firestone, qui appartient entièrement à Bridgestone, lance son dernier centre en Tunisie dans le cadre du réseau de TotalEnergies, conformément à la stratégie d’expansion de la société, qui se concentre également sur l’amélioration des relations avec les clients et l’accroissement de leur satisfaction.

Dans le cadre de ce partenariat, Firestone et TotalEnergies travailleront ensemble pour fournir aux clients des outils et des solutions pneumatiques de pointe, y compris des services personnalisés.

Le dernier centre offrira une assistance pour les changements d’huile, les remplacements de batterie, les services liés aux pneus, les services de conseils techniques, ainsi qu’un comptoir de pièces détachées. Le centre dispose également d’un café, d’une supérette et d’un espace de relaxation où les clients peuvent se détendre.

La société s’appuiera sur ses vastes ressources d’ingénierie et ses décennies d’expérience pour créer des solutions de qualité pour ses clients en Tunisie. En outre, Firestone vise à stimuler les ventes par le biais du vaste réseau de stations-service, à améliorer la visibilité de la marque et à offrir une satisfaction exceptionnelle aux clients grâce à ce nouveau projet.

Stefano Sanchini, directeur général régional de Bridgestone Moyen-Orient et Afrique, a déclaré : « En tant que l’un des principaux fabricants de pneus et de caoutchouc, Bridgestone s’engage à offrir des produits de qualité qui améliorent la sécurité de ceux qui utilisent nos pneus. Firestone est très présent sur les marchés de la région EMEA, et nous avons recueilli et analysé des données pour améliorer efficacement l’expérience client à toutes les étapes. Nous voulons partager cette expertise avec les grands marchés de la région, où nous pouvons répondre aux besoins variés de nos clients et offrir les services exceptionnels que nous avons développés au fil du temps. »

Avec l’ajout de la toute nouvelle installation en Tunisie, Firestone est convaincu que l’alliance en cours produira des résultats fantastiques pour la marque. La société se réjouit également de collaborer avec un partenaire qui connaît parfaitement le marché régional et l’importance de fournir des services automobiles spécialisés à la communauté, contribuant ainsi au développement de la région.