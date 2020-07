Firnas Shuman conclut une campagne de mesure du vent d’un an avec ZX Lidars en Tunisie

La société de conseil technique Firnas Shuman a mené une campagne de mesure du vent d’un an avec ZX Lidars en Tunisie.

« Malgré des défis environnementaux très difficiles pour la campagne de mesures en Tunisie, Firnas Shuman est ravi d’annoncer que notre Lidar éolien ZX 300 nous a permis d’atteindre un taux de récupération des données de 99,93% sur une période d’un an, le meilleur de sa catégorie » a commenté Ahmed Salah, chef de l’exécution du projet Mesures des ressources chez Firnas Shuman.

Le projet, y compris cette campagne de mesure du vent financée au niveau international, a été caractérisé par des conditions désertiques difficiles et une chaleur extrême pendant les 12 mois de la campagne. Les mesures éoliennes par lidar et l’alimentation électrique associée fournies par Firnas Shuman ont permis d’obtenir des informations « bancables » sur le vent à distance, depuis le sol jusqu’à 200 mètres, et ont pu résister aux conditions environnementales contraignantes tout en respectant les exigences contractuelles de la campagne de mesures.

Salah a ajouté que « nous sommes satisfaits des performances du ZX300 et pouvons rapidement déployer nos unités pour d’autres campagnes de mesure du vent. Les spécifications de température du ZX300 se comparent favorablement à celles d’autres appareils de télédétection et le rendent bien adapté aux conditions de haute température. Firnas Shuman est heureux de pouvoir fournir à ses clients à travers le monde un service complet de campagnes de mesure du vent par Lidar en utilisant sa flotte d’unités ZX300″.

Firnas Shuman a terminé la campagne de mesure lidar d’un an en Tunisie en utilisant des équipes locales et des équipes du siège de la société en coordination avec les autorités locales.

En collaboration avec Firnas Shuman, ZX Lidars fournit un Lidar à profil vertical et horizontal pour mesurer avec précision les conditions du vent à distance et en avant de leur position installée. Ces mesures précises et indépendantes du vent sont une pierre angulaire dans le développement, la construction et l’exploitation des parcs éoliens dans le monde entier.