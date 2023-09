FITA 2023: La ministre des Finances appelle à plus de complémentarité en Afrique

La ministre des Finances, Sihem Namessia a appelé, mercredi, à accélérer la réalisation de la complémentarité économique en Afrique et à renforcer le partenariat égalitaire et solidaire entre les différents pays du continent .

S’exprimant, lors de l’ouverture de la 6e édition de la conférence internationale » Financing investment and trade in Africa » (FITA 2023) qui se tient les 20 et 21 septembre courant, à Tunis, la ministre a déclaré que » les populations africaines ont droit aujourd’hui, à un continent unifié et complémentaire afin de garantir la croissance durable « .

Et de souligner que » la solidarité africaine n’est plus un choix aujourd’hui mais une nécessité à l’heure des mutations économiques et géopolitiques « .

D’après elle, il est impératif de mettre en place une politique africaine » complémentaire » et » efficiente » qui soit appuyée par des mesures concrètes et des partenariats commerciaux.

Dans son discours prononcé notamment devant 1000 chefs d’entreprises tunisiens et africains, Namssia a assuré que la Tunisie a toujours œuvré sans relâche à consolider ses relations économiques et politiques avec les pays africains.

» La Tunisie constitue le portail de l’Afrique et une plateforme stratégique en matière d’investissement « , a-t-elle dit, mettant l’accent sur l’importance d’accélérer la mise en place d’une stratégie intégrée et multipartite afin d’asseoir un partenariat tuniso-africain » égalitaire et solidaire » qui soit en mesure de créer de la richesse.

Pour instaurer une stratégie intégrée de partenariat entre les pays africains, la ministre a jugé indispensable de renforcer l’ouverture économique, commerciale et financière dans l’espace africain, à travers, notamment le développement des échanges commerciaux et des investissements.

Elle a, dans le même contexte, préconisé le développement de la coopération avec les institutions financières africaines dont la Banque Africaine de Développement et Banque Africaine d’Import-Import (Afreximbank) afin de garantir l’accès au financement aux secteurs public et privé et ainsi que d’assurer la réalisation des projets.