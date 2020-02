FITA: Saïed reçoit une délégation de haut niveau de ministres et de conseillers africains

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, mardi, au palais de Carthage, une délégation de haut niveau, de ministres et de conseillers participant à la 3ème édition de la conférence internationale ” Financing Investment & Trade in Africa ” (FITA), qui se tient du 4 au 5 février courant, à Tunis, à l’initiative du Conseil d’Affaires tuniso- africain (TABC).

Le chef de l’Etat a appelé, à cette occasion, à la nécessité de développer les relations interafricaines et à pallier aux opportunités perdues de par le passé, pour hisser le partenariat africain à des niveaux plus élevés.

Il a estimé nécessaire d’ouvrir de nouvelles perspectives à l’action commune, en vue de mettre en place un plan d’action africain.

Saïed a exprimé à ce propos, la disposition de la Tunisie à mettre ses compétences dans les domaines économiques et sociaux, au service des pays africains et à impulser la coopération sud-sud.

La délégation était composée du ministre du Budget de la République du Djibouti, Abdoulkarim Aden Cher, de la ministre de l’économie du Congo démocratique Acacia Bandubola, du ministre de l’économie, du plan et de la coopération internationale de la République Centrafricaine, Félix Maloula, et du ministre de l’équipement du Niger, Kadi Abdoulaye.

Etaient également présents à cette rencontre, nombre de conseillers et de hauts responsables du Sénégal, Burkina Faso, Djibouti et Niger, ainsi que des représentants de grands organismes, tels que le COMESA (Marché commun pour l’Afrique orientale et australe).