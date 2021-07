Fitch abaisse la note IDR de l’ATB dans la foulée de la dégradation de la note souveraine de la Tunisie

Fitch Ratings a abaissé les notes de défaut émetteur (IDR) à long terme en devises étrangères et locales de l’Arab Tunisian Bank (ATB) de ‘B’ à ‘B+’. La perspective est négative.

Cette action de notation fait suite à la dégradation de la note souveraine de la Tunisie le 8 juillet 2021, et à la révision à la baisse du plafond pays de ‘B’ à ‘B+’. L’abaissement de la note reflète l’augmentation des risques de liquidité budgétaire et extérieure, laissant la Tunisie exposée au risque d’une détérioration des réserves extérieures, explique l’agence.

Fitch a également révisé la perspective de l’environnement opérationnel des banques tunisiennes de ‘b-‘ à Négatif au lieu de Stable, principalement pour refléter les risques accrus pour les profils de crédit des banques résultant d’un souverain affaibli, étant donné les expositions élevées des banques à l’État, que l’agence de rating estime à 15% des actifs totaux du secteur à la fin novembre 2020.

En outre, les banques sont fortement exposées à des entreprises publiques très endettées, dont la plupart sont en mauvaise posture financière. Selon le scénario de base de Fitch, l’économie tunisienne devrait connaître une croissance de 3,4 % en 2021 après une contraction de 8,8 % en 2020. Toutefois, la récente flambée des infections à Covid-19 et les mesures d’endiguement associées augmentent les risques de baisse des prévisions de croissance pour 2021. « Nous nous attendons à ce que les profils financiers des banques restent sous pression en raison des défis accrus dans l’environnement opérationnel, et leurs principales mesures de crédit sont susceptibles d’être plus faibles, malgré l’aide de l’État », prévient Fitch.