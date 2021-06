Fitch confirme la note nationale IFS ‘AA de Tunis Re avec perspective stable

Fitch Ratings a annoncé, mercredi, avoir confirmé la note de solidité financière de la Société Tunisienne de Réassurance (Tunis Re) en tant qu’assureur national (IFS national) à ‘AA (tun)’. Les perspectives sont stables.

La note nationale IFS reflète la position de leader de Tunis Re sur le marché tunisien de la réassurance, ainsi que son rôle stratégique au sein de l’économie tunisienne, soutenu par ses liens forts avec ses cédants, ses rétrocessionnaires et l’Etat tunisien (B/Négatif), explique Fitch. L’agence précise que son évaluation du profil commercial de la société est limitée par une diversification croissante dans des zones géographiques à haut risque, avec un potentiel limité d’expansion dans des activités internationales de qualité.

« Les fondamentaux de crédit de Tunis Re ont été robustes en 2020 malgré la pandémie de coronavirus et deux sinistres exceptionnels majeurs, dont l’explosion de Beyrouth en août 2020 » souligne Firch qui pense que les fondamentaux de la société resteront robustes en 2021. « La compagnie a démontré une résistance continue aux chocs à travers des années difficiles pour la réassurance mondiale, la dépréciation du dinar tunisien et le soulèvement social de 2011 en Tunisie. Cela est dû en grande partie à la gestion saine de la société, à son faible appétit pour le risque, à la qualité des rétrocessionnaires et aux liens solides avec ses cédants et l’État tunisien », indique l’agence de notation.

Des bénéfices robustes en 2021

Toutefois, elle estime que Tunis Re est fortement exposée au risque systémique car la plupart de ses actifs sont nationaux, mais les risques d’investissement sont en ligne avec son profil de crédit, et la plupart de ses investissements domestiques sont liquides. Tunis Re est exposée au risque de change, en raison de ses opérations commerciales qui sont de plus en plus orientées vers les marchés internationaux, d’un recours élevé à la rétrocession internationale et d’une asymétrie de devises non couverte entre les actifs et les passifs.

Tunis Re a obtenu un score » adéquat » dans le cadre du modèle de capital basé sur les facteurs (FBM) Prism de Fitch à la fin de 2020, contre » fort » à la fin de 2019, bien que soutenant toujours la notation. Cette légère détérioration est due à de multiples facteurs, dont l’agence cite le versement d’un dividende prévu en 2021, après que les restrictions Covid-19 ont entraîné l’absence de dividende l’année précédente. Les autres facteurs qui ont affecté Prism tiennent au décalage de devises plus important entre les actifs et les passifs par rapport à 2019, principalement dû à un certain renforcement des réserves dans le cadre des sinistres exceptionnels de 2020, et à un risque de catastrophe conservé plus élevé. « Nous nous attendons à ce que Prism reste » Adéquat » en 2021, et que le capital réglementaire reste à un niveau confortable, bien que la surveillance réglementaire en Tunisie soit assez peu développée », assure Fitch.

L’agence de rating estime que les bénéfices de Tunis Re sont solides pour la notation, avec un ratio combiné déclaré moyen sur cinq ans d’environ 100 % et un rendement moyen des capitaux propres (ROE) de 7 % en 2016-2020. Les bénéfices de Tunis Re ont été robustes en 2020 malgré quelques sinistres exceptionnels non liés à Covid-19 et les pressions exercées par la pandémie. « Nous nous attendons à ce que les bénéfices restent robustes en 2021 », assure-t-elle.

Fitch estime que les programmes de rétrocession de Tunis Re sont efficaces, soutenant des politiques de gestion des risques saines, car la société a développé des liens commerciaux solides avec des réassureurs internationaux bien notés, tout en maintenant un ratio de rétention adéquat. L’exposition au risque de catastrophe est gérable pour la société et largement rétrocédée, malgré une exposition nette accrue en 2021 en raison de renouvellements de rétrocession difficiles dans un contexte de sinistres exceptionnels en 2020, conclut l’agence.