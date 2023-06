Fitch dégrade la note de la Tunisie à  « CCC- »              

L’agence de notation Fitch a abaissé la note de la Tunisie en territoire « junk » vendredi, citant l’incertitude quant à la capacité du pays à mobiliser des fonds suffisants pour répondre à ses besoins de financement.

L’agence a rétrogradé la note souveraine de la Tunisie de « CCC+ » à « CCC- » , expliquant que cela reflétait un retard dans le renflouement de 1,9 milliard de dollars par le Fonds monétaire international (FMI), après que les discussions entre les parties ont été bloquées, augmentant le risque d’un défaut de paiement souverain.

En début de semaine, les chiffres de la banque centrale ont montré que les réserves en devises étrangères de la Tunisie sont tombées à 21 milliards de dinars (6,78 milliards de dollars), ce qui est suffisant pour couvrir seulement 91 jours d’importations, contre 123 jours au cours de la même période de l’année précédente.

« Notre scénario central prévoit un accord entre la Tunisie et le FMI d’ici la fin de l’année, mais c’est beaucoup plus tard que nos prévisions précédentes et les risques restent élevés », a déclaré Fitch dans un communiqué.

Toutefois, en l’absence d’un accord avec le FMI, Fitch estime qu’environ 2,5 milliards de dollars de financement extérieur pourraient être obtenus en 2023, principalement de l’Algérie, d’AfreximBank, de prêts-projets de partenaires multilatéraux et d’une augmentation des subventions de partenaires bilatéraux.

Fitch s’attend à ce que la croissance du PIB ralentisse à 1,4 % en 2023, contre 2,4 % en 2022.