Fitch maintient la note de e l’Arabie saoudite à « A+ », avec des perspectives stables

Fitch Ratings a confirmé lundi la note de défaut de l’émetteur à long terme de l’Arabie saoudite en devises étrangères à « A+ » avec des perspectives stables.

L’agence a déclaré dans un rapport que la note reflète les bilans budgétaires et extérieurs solides du Royaume, avec la dette publique/PIB et les actifs étrangers nets souverains (SNFA) considérablement plus élevés que les médianes « A » et « AA », et des tampons budgétaires importants sous la forme de dépôts et d’autres actifs du secteur public.

L’agence est d’avis que les actifs étrangers nets souverains resteraient supérieurs à 50 % du PIB en 2024-2025, ce qui est important par rapport à la médiane « A » (6 % du PIB) et à la médiane « AA » (34 % du PIB).

Fitch a souligné que les réformes fiscales, qui augmentent la résilience des budgets à la volatilité des prix du pétrole, pourraient avoir un impact positif sur la notation.

L’agence prévoit une croissance réelle de 4,5 % dans le secteur non pétrolier en 2024-2025, après une moyenne d’environ 5 % en 2022-2023.

- Publicité-