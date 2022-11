Fitch prévoit un environnement  opérationnel difficile pour les institutions financières non bancaires tunisiennes en 2023

Fitch Ratings a annoncé prévoir que l’environnement opérationnel des institutions financières non bancaires (IFNB) tunisiennes restera difficile en 2023 malgré l’accord préliminaire entre le gouvernement tunisien et le Fonds monétaire international conclu à la mi-octobre 2022.

La dégradation par Fitch, en mars, des notes de défaut émetteur (IDR) à long terme de la Tunisie à « CCC » reflète les risques accrus de liquidité budgétaire et externe. La rentabilité sera probablement affectée par la hausse des coûts de financement et, pour les sociétés de leasing (dont la majorité prête à des taux fixes plafonnés), par l’incapacité à répercuter la hausse des coûts de financement en temps voulu. La qualité des actifs s’est encore détériorée au premier semestre 2022, le ratio moyen des créances douteuses et non productives des émetteurs notés passant à 12,8 %, contre 11,6 % ,fin 2021.