Fitch Rating commente les décisions de Kais Saïed

Commentant la prise des pouvoirs en Tunisie par le chef de l’Etat, l’agence de rating Fitch estime que « les actions du président soulèvent de nouvelles incertitudes politiques. Cependant, nous pensons qu’il est peu probable qu’il use de ses pouvoirs pour faire adopter des mesures difficiles pour faire face aux pressions financières, telles que des réductions de l’importante masse salariale du secteur public (17 % du PIB en 2020), car une telle action serait impopulaire et pourrait fusionner la pression sociale contre lui ». et l’agence de notation d’ajouter que « les mesures du président pourraient réduire la volonté des partenaires occidentaux de soutenir la Tunisie (…) néanmoins, les préoccupations européennes concernant les migrations à travers la Méditerranée resteront une motivation importante pour le soutien extérieur ».

