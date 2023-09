Fitch Ratings prévoit une baisse du déficit budgétaire à 5,8% du PIB en 2023

L’Agence internationale de notation Fitch Ratings prévoit une baisse du déficit budgétaire de la Tunisie à 5,8 % du PIB en 2023, contre 6,9% en 2022, grâce à une rationalisation des charges salariales, aux mesures prises dans le domaine de la réforme fiscale et à l’amélioration des ressources de l’Etat. Dans une note publiée récemment, l’agence de notation souligne que, durant le 1er semestre 2023, la Tunisie est parvenue à réaliser un excédent budgétaire d’environ 58,8 millions de dinars (MD) (0,4 % du PIB), suite à une maîtrise des dépenses générales qui n’ont pas dépassé 38% des prévisions budgétaires pour l’année 2023, d’autant plus que les dépenses d’intervention sociales et de subvention n’ont pas dépassé 27% des prévisions de cette année, à cause, notamment, de la régression des prix internationaux et l’ajustement des prix de l’énergie, depuis novembre 2022.

Les coûts des subventions énergétiques et alimentaires, se sont stabilisés à environ 6 % du PIB en 2023, contre 8 % l’année dernière, estime Fitch, soulignant une stabilité des importations de l’énergie et des produits agricoles durant le 1er semestre 2023, par rapport à la même période de l’année précédente.Toujours selon Fitch Rating, l’excédent budgétaire ne doit toutefois pas être considéré comme stable car » certains coûts en rapport avec les subventions et certains transferts qui ont eu lieu durant le premier semestre 2023 n’ont pas encore été pris en compte dans les calculs budgétaires « .L’agence de notation a également souligné que l’accord conclu en août 2022 entre le gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a permis de rationaliser les charges salariales dans le secteur public. L’accord est pris en compte dans les prévisions de Fitch selon lesquelles le déficit budgétaire baissera à 5,8 % en 2023, contre 6,9 % en 2022

A rappeler que le budget de l’Etat a enregistré un excédent de 58,8 millions de dinars, au cours du premier semestre 2023, contre un déficit de 687 millions de dinars au cours de la même période 2022, selon le document « Résultats provisoires de l’exécution du budget de l’Etat », qui a été publié récemment par le ministère des Finances.Cette amélioration s’explique par la hausse de 6,6 % des ressources budgétaires pour atteindre 20,58 milliards de dinars à fin juin 2023, principalement grâce à une augmentation des recettes fiscales (8,3 %) par rapport à une quasi-stabilisation des charges salariales (2,8 %).Les dettes extérieures de la Tunisie sont passées de 5607,7 millions de dinars (MD), à fin juin 2022 à 2710,3 MD, au cours du premier semestre 2023, enregistrant la première baisse de ce genre depuis 2011. Dans le même ordre d’idées, le ministère des Finances a fait état d’une baisse de l’endettement intérieur, ce qui démontre que l’Etat tunisien a évité de recourir fortement à l’endettement , particulièrement aggravé au cours de la dernière décennie, portant la dette publique à 119,8 milliards de dinars, dont 57,1 milliards, la part de la dette extérieure.

- Publicité-