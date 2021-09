« Flat6Labs » réussit la seconde levée de son fonds, «Anava Seed Fun» qui passe à 30 MDT

Le Fonds d’amorçage régional « Flat6Labs », a réussi la seconde levée de son fonds, « Anava Seed Fund », qui passe de 8 à 30 millions de dinars, tout en maintenant le rythme d’investissement pendant les 4 dernières années pour soutenir les startups innovantes tunisiennes.

Cette levée de fonds a permis une amélioration des offres d’investissement, a indiqué le programme « Flat6Labs » dans un communiqué publié lundi à Tunis.

Le fonds Anava Seed Fund (ASF) a été lancé en 2017 en partenariat avec le Tunisian American Enterprise Fund, la BIAT et Meninx Holding. L’objectif étant de mobiliser plus de 75 investissements sur une période de cinq ans, en mettant l’accent sur l’innovation et l’économie du savoir.

Walid Triki, associé ( Managing Partner) de « Flat6Labs » a expliqué que « la seconde levée de fonds de Anava Seed Fund est une étape stratégique importante pour le Fonds qui confirme sa forte présence en Tunisie en soutenant des entrepreneurs prospères dans tout le pays ».

» La Tunisie bénéficie d’un tissu dense de talents hautement qualifiés et de startups de grande qualité opérant dans des secteurs passionnants », indique le responsable, ajoutant que »grâce à la confiance de nos partenaires, nous avons construit le plus grand portefeuille de startups innovantes du pays et nous continuerons à nous associer à des fondateurs en pleine croissance, en leur apportant un soutien efficace et intensif au niveau local et au-delà».

Au cours des 4 dernières années, « Flat6Labs » Tunis Seed Program » a effectué 8 cycles d’accélération, investi dans 59 startups opérant dans 22 secteurs différents, qui varient entre la fintech, l’éducation, l’Agri-tech , les services de livraison, Retail-Tech,health tech, l’aéronautique …

Les startups ont réussi à créer plus de 500 emplois, dont 61% sont des femmes.

En 2019, « Flat6Labs » a accueilli un nouvel investisseur, la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale avec un investissement de 3 million de dinars.

Afin de soutenir l’entrepreneuriat technologique et les femmes entrepreneurs en particulier, la moitié de ce montant est apportée par la Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi), qui soutient les femmes entrepreneurs dans les pays en développement.

Aujourd’hui, « Flat6Labs » accueille un nouvel investisseur, un des leaders du capital risque dans le monde Arabe, Sawari Ventures, avec un montant d’investissement qui s’élève à 4, 5 Million de Dinars.

« Flat6Labs » est la principale société de financement par capital-risque de la région MENA en phase d’amorçage et de démarrage, et gère actuellement les programmes de startups les plus réputées de la région. Chaque année, Flat6Labs investit dans plus de 100 startups innovantes et axées sur la technologie, permettant ainsi à des milliers d’entrepreneurs passionnés de réaliser leurs ambitions audacieuses et de devenir finalement leurs cofondateurs institutionnels.