FMI :nouvelle ligne de liquidité pour renforcer la riposte à la COVID-19

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI),a approuvé, récemment, la création d’une nouvelle ligne de liquidité afin de renforcer le dispositif mondial de sécurité financière dans le cadre de la riposte du fonds au COVID-19, selon un communiqué publié sur le site du FMI.

La Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a indiqué que ce mécanisme vise à apporter un soutien renouvelable aux pays membres du Fonds, dont la politique économique et les paramètres fondamentaux sont très solides et qui ont besoin d’un soutien modéré à court terme pour financer leur balance des paiements.

Et de préciser que cette ligne de liquidité facilitera le décaissement à court terme et offrira un accès renouvelable jusqu’à 145 % de la quote-part.

” La facilité de décaissement à court terme renforcera les réserves de liquidités des pays qui en bénéficieront et les aidera ainsi à gérer les tensions sur les liquidités ” a encore affirmé Kristalina Georgieva.

En complément d’autres instruments utilisés pendant la crise du COVID -19, elle comblera un manque important dans l’ensemble d’outils dont dispose le FMI et favorisera une allocation plus efficiente des ressources. “

A rappeler que la Tunisie est le premier pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) ayant bénéficié d’un appui supplémentaire de 750 millions de dollars pour lutter contre la pandémie du COVID-19.