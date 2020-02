Fonds japonais alloués au PNUD et UNICEF pour des projets en Tunisie

-Le Gouvernement du Japon a décidé de mobiliser une enveloppe de 545,454 dollars US, soit environ 1 million 550 mille Dinars tunisiens, pour des projets qui seront mis en œuvre respectivement par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Fond des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) en Tunisie, informe un communiqué de presse de l’ambassade du Japon en Tunisie. Le montant du projet du PNUD intitulé ” Action de développement spécifique au contexte pour la prévention de l’extrémisme violent, en mobilisant les entreprises, les jeunes et les femmes pour améliorer la sécurité humaine “, est de 363,636 dollars US. Pour ce qui est du projet de l’UNICEF intitulé ” Vers l’autonomisation des adolescent(e)s de Kairouan et la prévention contre leur embrigadement par des groupes violents “, il est de 181,818 dollars US.

Le projet du PNUD, ajoute la même source, vise à acquérir une compréhension plus approfondie de la situation économique et politique de la zone cible, Gouvernorat de Médenine, et à favoriser l’engagement des entrepreneurs et des groupes de femmes et de jeunes, en étroite collaboration avec les autorités publiques, y compris les forces de sécurité. Ce soutien consistera également à organiser des formations et des ateliers pour soutenir le renforcement de leurs capacités ainsi qu’à mettre en œuvre des infrastructures physiques de paix.

Le projet de l’UNICEF vise à responsabiliser les adolescent.es dans la région de Kairouan et à prévenir tout embrigadement par des groupes violents, grâce à la sensibilisation de la communauté et des prestataires de services. Ce soutien consistera également à appuyer une unité de police spécialisée dans la protection de l’enfance ainsi qu’à renforcer la capacité des professionnels de la justice dans la prise en charge des mineurs.