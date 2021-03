Foot-C1- Le tirage au sort complet des quarts de finale de la Ligue des champions

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions s’est déroulé ce vendredi. Real Madrid-Liverpool et Bayern-PSG seront les affrontements les plus attendus. Ils seront disputés les 6 et 7 avril puis les 13 et 14 avril. Real Madrid-Liverpool et Bayern Munich-PSG seront à l’affiche des quarts de finale de la Ligue des champions disputés les 6 et 7 avril puis les 13 et 14 avril. lire aussi Calendrier et résultats de la Ligue des champions Les quarts de finale FC Porto (POR) – Chelsea (ANG)

Bayern Munich (ALL) – PSG

Real Madrid (ESP) – Liverpool (ANG)

Manchester City (ANG) – Borussia Dortmund (ALL) Le PSG ou le Bayern face à City ou Dortmund en demies En demi-finales, le vainqueur de Bayern Munich (ALL) – PSG affrontera celui du duel Manchester City (ANG) – Borussia Dortmund (ALL). Les demi-finales aller se joueront les 27 et 28 avril, et les matches retour les 4 et 5 mai.