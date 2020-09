Foot – Championnat belge : Réouverture de stades au public à partir de vendredi

Des stades de football belges rouvrent progressivement leurs portes à compter de vendredi à l’occasion de la 5e journée du Championnat (Pro League), six mois après leur fermeture en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Depuis deux semaines, chaque club a travaillé à transposer dans son stade, en concertation avec les autorités locales, un protocole sanitaire strict arrêté au niveau national, a expliqué la Pro League.

Vendredi soir, les supporters d’Eupen seront les premiers à retrouver les gradins (jauge limitée à 1.600 spectateurs, dans un stade de 8.300 places), imités au cours du week-end par ceux d’une poignée d’autres clubs dont le FC Bruges et Anderlecht.

« Depuis le 7 mars, plus aucun match n’a été joué en présence de public en Belgique, en raison des mesures de sécurité strictes prises afin de lutter contre le coronavirus », a rappelé sur son site le RSC Anderlecht.

Dimanche pour accueillir le Cercle Bruges, Anderlecht attend environ 6.300 spectateurs dans son stade, soit un tiers de la capacité normale (19.000 places) afin de faire respecter les distances de sécurité.

Chaque club a dû ainsi adapter sa jauge de spectateurs. Les abonnés ont en général été privilégiés pour bénéficier de cette reprise. Le public devra être masqué.