Foot-Championnat d’Allemagne (21e journée) – Leipzig arrache un nul au Bayern Munich

Le match au sommet de la Bundesliga

Munich-Leipzig, et le face-à-face entre les canonniers Lewandowski et

Werner, a accouché dimanche d’un 0-0 inattendu, qui laisse le Bayern seul

en tête avec un point d’avance sur le RB.

Après 21 journées de Bundesliga, le Bayern compte 43 pts et Leipzig 42.

Les deux équipes ont creusé un petit écart sur le troisième Dortmund (39

pts), battu samedi 4-3 à Leverkusen.

Le Borussia M?nchengladbach, 4e avec 39 pts également, compte un match de

retard après l’annulation dimanche de sa rencontre contre Cologne, en

raison de la tempête qui menace l’ouest de l’Allemagne.