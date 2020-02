Foot-Championnat de France (24e journée) – Le choc pour Paris

L’affiche de la 24e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OL a tourné à l’avantage du champion en titre (4-2).

En première période, les Parisiens pensaientt faire le plus dur en trouvant la faille à deux reprises. Di Maria (22e), puis Mbappé (38e) trompent Lopes.

Au retour des vestiaires, Marcal a inscrit un but contre son camp (47e). Ce coup du sort a le mérite de créer un électrochoc dans les rangs rhodaniens. En 7 minutes, Terrier et Dembélé relance le suspense grâce à deux réalisations en contre-attaque (52e et 59e).

Pendant 15 minutes les hommes de Thomas Tuchel vont trembler et se montrer fébrile, à l’image de Kimpembe. Finalement Cavani, entré quelques secondes plus tôt, profite d’un bon service de Di Maria pour offrir un avantage définitif à ses partenaires (79e).

Au classement, les Lyonnais sont repoussés à 7 points de Lille, 4e. De son côté le Paris Saint-Germain continue de survoler le championnat et compte 12 unités d’avance sur son dauphin marseillais.