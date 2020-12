Foot – Championnat d’Espagne: derby madrilène Real – Atlético, affiche de la 13è journée

La 13è journée du championnat espagnol de football offre, samedi, une belle affiche avec le déplacement du leader, l’Atlético Madrid, sur le terrain du Real Madrid, alors que le FC Barcelone, en perte de vitesse, doit absolument s’imposer dimanche contre Levante pour entamer sa remontée au classement.

Sacrés champions pour la dernière fois en 2014, les joueurs de Diego Simeone, qui, malgré un match en moins, comptent six points d’avance sur le Real (4e), ont l’occasion d’envoyer un message à tous leurs poursuivants.

Le champion en titre a sans doute sauvé la tête de son entraîneur Zinédine Zidane en arrachant in extremis son billet pour les huitièmes de finale de

Ligue des champions grâce à un succès à domicile mercredi contre le Borussia M?nchengladbach (2-0) sur un doublé de Karim Benzema.

L’Atlético a également arraché sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, en allant s’imposer mercredi en Autriche contre le RB Salzbourg (2-0).

La Real Sociedad, 2e à un point des « Colchoneros », semble en mesure de leur reprendre la tête du championnat en cas de contre-performance des équipiers de Joao Felix, car elle reçoit dimanche Eibar, 11e.

David Silva et les siens seront néanmoins méfiants puisque cet autre représentant du florissant football basque a obtenu ses trois victoires cette saison à chaque fois à l’extérieur, contre le Betis, Séville et Valladolid.

Vaincu mardi au Camp Nou par la Juventus de Cristiano Ronaldo (3-0) en C1, le FC Barcelone, 9e à déjà 12 points du leader, n’a pas le droit à l’erreur lors de la venue de Levante, 17e.

« En Liga, nous ne sommes pas là où nous voulons être, mais nous pouvons récupérer des points et c’est l’objectif de ces prochaines semaines », a souligné le gardien Marc-André ter Stegen.

« Nous jouons à domicile et plus aucun point ne peut nous échapper », a averti l’international allemand en prévision de la rencontre face à Levante dimanche au Camp Nou, alors que le Barça reste sur une défaite morose en championnat à Cadix (2-1).

Dimanche, le Villarreal d’Unai Emery, convaincant 3e, effectue un déplacement périlleux en Andalousie chez le Betis Séville, qui n’a pas encore enregistré de match nul cette saison (5 victoires, 7 défaites).

