Foot-Championnat d’Italie – Mené 2 à 0, l’Inter renverse l’AC Milan !

Au terme d’un match au scénario incroyable, l’Inter s’est adjugé le derby de la Madonnina ! Les hommes d’Antonio Conte sont revenus de nulle part pour s’imposer 4-2 à Giuseppe Meazza contre l’AC Milan dimanche soir.

Et tout avait très mal commencé pour les Nerazzurri qui étaient complètement étouffés par des joueurs de l’AC Milan intraitables.

Leur pressing est efficace et gêne considérablement les Interistes. Ces derniers encaissent un premier but signé Rebic à la 40ème minute avant qu’Ibrahimovic ne double la mise juste avant la pause.

Dominés de toute part et menés 2 à 0 à la mi-temps, il parait difficile de les voir revenir dans la rencontre. Pourtant, dès le retour des vestiaires, l’Inter Milan réduit le score avec Brozovic à la 51ème minute.

Une minute plus tard, Vecino vient égaliser. La partie est totalement relancée et l’AC Milan perd le fil.

A la 70ème minute, de Vrij permet à l’Inter de passer devant et Lukaku assure la victoire aux siens dans les arrêts de jeu. Avec ce succès inespéré, l’Inter Milan prend la tête de la Serie A.