Foot: Chelsea-Real en quarts de finale de la Ligue des champions

Chelsea-Real Madrid et Manchester City – Atlético de Madrid seront les matchs les plus attendus, après le tirage au sort effectué ce vendredi, des quarts de finale de la Ligue des champions programmés les 5 ou 6 avril (aller) et 12 ou 13 avril (retour) et qui réunissent notamment tous les champions d’Europe de la dernière décennie, excepté Barcelone.

- Publicité-

Les quarts de finale :

Chelsea (ANG) – Real Madrid (ESP)

Manchester City (ANG) – Atlético de Madrid (ESP)

Villarreal (ESP) – Bayern Munich (ALL)

Benfica Lisbonne (POR) – Liverpool (ANG)

Les demi-finales seront disputées les 26 ou 27 avril (aller) et 3 ou 4 mai (retour). Elles opposeront d’un côté les vainqueurs des deux grosses affiches Chelsea (ANG) – Real Madrid (ESP) et Manchester City (ANG) – Atlético de Madrid (ESP). Et d’autre part les vainqueurs de Villarreal (ESP) – Bayern Munich (ALL) et Benfica Lisbonne (POR) – Liverpool (ANG).

La finale est programmée le samedi 28 mai au Stade de France.