Foot-Coupe arabe de la FIFA 2021 (Finale) : La Tunisie battue par l’Algérie (0-2) à l’issue des prolongations

La sélection algérienne de football a été sacrée championne arabe aux dépens de la Tunisie après prolongations (2-0, 0-0 aux termes du temps réglementaire), en finale de la coupe arabe de la FIFA (Qatar 2021), disputée samedi après-midi, sur la pelouse du stade d’Al BAyt à Al Khour.

- Publicité-

Il s’agit du premier sacre arabe de son histoire pour les fennecs d’Algérie.

Les deux réalisations algériennes ont été l’oeuvre d’Amir Saayoud à la 98e et de Yassine Brahimi à la 120e+3.

A l’issue de la rencontré, le sélectionneur tunisien, Mondher Kebaier a déclaré : « Nous nous attendions à un match difficile dans un derby maghrébin et devant une sélection algérienne forte à tous les niveaux et avec des qualités respectables. Nous avons livré une belle prestation et nous étions capables de marquer dès la première mi-temps. Notre parcours dans la compétition était respectable et il est important de prendre des enseignements pour bien de préparer aux prochaines échéances ». Le coach algérien, Mohamed Bougherra a fait la déclaration suivante : « Je remercie mes joueurs pour le rendement qu’ils avaient fourni tout au long de la série de matchs très difficiles que nous avons disputés dans cette compétition. A l’image des autres matchs, nous avons négocié la finale contre la Tunisie avec le sérieux et la concentration requis pendant les 120 minutes disputées. Nous avons réussi à palier toutes les difficultés notamment la fatigue dont on avait souffert depuis le quart de finale ».