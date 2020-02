Foot/Espagne (26e journée): un clasico décisif après la Ligue des champions

Semaine décisive pour le FC Barcelone et le

Real Madrid: après s’être échangé les premières places de Liga le week-end

dernier, les clubs ennemis s’affrontent dimanche soir au stade

Santiago-Bernabeu pour le clasico retour.

Qui sortira vainqueur de ce bras de fer ? Un FC Barcelone en montagnes

russes, requinqué par son écrasant 5-0 contre Eibar le week-end dernier,

avant son match nul (1-1) à Naples mardi ? Ou un Real Madrid au jeu plus

stable mais aux résultats décevants, entre sa défaite à Levante (1-0) puis

contre Manchester City (2-1) en 8e de finale aller de Ligue des champions

mercredi ?

En cas de victoire, le Barça pourrait prendre un avantage

non-négligeable en tête de Liga, en reléguant son rival madrilène, qu’il a

détrôné de sa première place le week-end dernier, à cinq points derrière

lui.

Et le Real Madrid en profiterait pour se réveiller de cette mauvaise passe

(trois matches de rang sans victoire), après cinq premiers mois de

compétition de très haut niveau.

Pour rappel, à l’aller en décembre au Camp Nou, le Barça et le Real

s’étaient quitté sur un score de parité (0-0) dans un contexte très tendu,

du fait des manifestations indépendantistes des Catalans.

A suivre également, l’autre duel entre Madrid et Barcelone dimanche:

l’Atlético, troisième (43 pts) à dix points du Real (53 pts), tentera de

surfer sur sa bonne vague post-Ligue des champions, après son exploit

contre le tenant du titre Liverpool la semaine dernière (1-0), sur le

terrain de l’Espanyol Barcelone

Dans le même temps, les autres prétendants aux places européennes

devraient glaner des points contre des adversaires de deuxième moitié de

tableau : la Real Sociedad (6e) reçoit Valladolid vendredi soir en

ouverture de cette 26e journée, et le Séville FC (4e) reçoit Osasuna

dimanche avant le déplacement de Getafe (5e) à Majorque.