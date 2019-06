Foot : La Tunisie s’impose face au vice-champion du monde

La sélection tunisienne de football a conforté son capital confiance en s’imposant devant son homologue croate, vice-champion du monde, sur le score de 2 à 1, en match amical, disputé mardi soir à Varazdin au nord de la Croatie.

A deux semaines du début de la CAN 2019 organisée en Egypte, la formation tunisienne a remporté une bonne victoire pour le moral, grâce à deux buts de Anis Badri (16) et Naim Sliti (69 sp), contre un but de Petkovic (47) pour la Croatie qui se prépare de son côté pour les éliminatoires de l’Euro 2020.

Le onze tunisien s’était imposé également devant son homologue irakien (2-0), en match amical disputé vendredi soir au stade olympique de Radès.