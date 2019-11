Foot-Ligue des champions d’Afrique (1e journée/Gr B): “Nous respectons l’Etoile et sommes détreminés à décrocher un résultat positif” (S.Abdelhafidh)

Le directeur sportif du club égyptien Al Ahly, Sayed Abdelhafidh, a souligné mardi la difficulté de la confrontation face à l’ES Sahel, ce vendredi à Radès, pour le compte de la première journée de la phase de groupes (poule B) de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Abdelhafidh a déclaré à la presse que son équipe est désormais totalement concentrée sur le match de vendredi après avoir remporté un large succès devant El Gouna FC la veille en championnat local.

“Nous respectons l’Etoile du Sahel qui compte une large expérience dans les compétitions africaines. Le match de vendredi sera très difficile entre deux clubs classés au niveau 1 (Ahly) et au niveau 2 (Etoile) du Groupe B. Mais nous sommes déterminés à réaliser un résultat positif pour faire une bonne entame de cette phase des poules”, a-t-il ajouté en substance.

La délégation égyptienne d’Al Ahly, arrivée mardi à Tunis, se compose de 22 joueurs: Mohamed Chennaoui, Cherif Ikrami, Ali Lotfi, Ahmed fathi, Mohamed Heni, Rami Rabiaa, Yasser Ibrahim, Aymen Achraf, Ali Maaloul, Mahmoud Wahid, Houssem Achour, Omar Souila, Aliou Diang, Walid Souleimane, Ahmed Esheikh, Mohamed Majdi Afcha, Junion Ajayi, Ramadhan Sobhi, Giraldo, Houcine Echahat, Marouène mohsen et Walid Azaro.

La formation d’Al Ahly effectuera cet après-midi sa première séance d’entrainement au stade annexe de la fédération tunisienne de football, à partir de 18h00. Deux autres séances sont prévues mercredi et jeudi.

Le groupe B comprend également les équipes d’Al Hilal du Soudan et de Platinum de Zimbabwe.

Al Ahly avait, rappelle-t-on, affiché une grande forme moins d’une semaine avant d’affronter en déplacement l’ES Sahel en Ligue des champions en étrillant El Gouna FC (4-0), lundi après-midi dans un match en retard comptant pour la 5e journée du championnat égyptien de football.

Walid Solimane a marqué un triplé en faveur des ahlaouis (10, 42 et 49e), avant que Houcine Echehat ne corse l’addition à la 88e.