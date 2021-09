Foot-Ligue des champions d’Afrique: Al Ittihad de Libye- Espérance, le 17 octobre à Benghazi

La Confédération Africaine de football (CAF) a fixé la date du match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions d’Afrique (2021/2022) entre Al Ittihad de Libye et l’Espérance Sportive de Tunis, au dimanche 17 octobre prochain au stade des martyrs de Benghazi à partir de 17h00, annonce le club tunisois, sur sa page officielle facebook, mardi.

Les sang et or, rappelle-t-on, étaient exemptés du premier tour préliminaire alors que les Libyens ont éliminé KMKM de Zanzibar sur le même score de 2 buts à 0 à l’aller et au retour.

Les 16 vainqueurs du deuxième tour préliminaire accéderont à la phase de groupes, tandis que les 16 perdants seront reversés en barrages de la Coupe de la Confédération.