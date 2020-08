Foot – Ligue des champions d’Afrique: la CAF fixe les dates des demi-finales

La Confédération africaine de football (CAF), a communiqué mercredi les dates des confrontations maroco-égyptiennes, comptant pour les demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique de football, rapportent les médias locaux.

Alors qu’il devait se poursuivre sous une formule de « Final Four » dans un pays neutre, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), la Ligue des champions reviendra ainsi à son ancien format en aller et retour.

Ainsi, le vendredi 25 septembre, le Raja de Casablanca (Maroc) accueillera au Complexe Mohamed V les Egyptiens du Zamalek. Le lendemain, soit le samedi 26 septembre, le Wydad de Casablanca (Maroc) recevra, dans le même stade, l’autre club égyptien du Ahly du Caire.

La seconde manche se jouera respectivement le vendredi 2 octobre au stade Borj Al-Arab d’Alexandrie pour Zamalek-Raja de Casablanca, et le samedi 3 octobre au Cairo stadium pour Al-Ahly-Wydad de Casablanca.

La finale se déroulera sur un terrain neutre en cas d’opposition entre une équipe égyptienne et une autre marocaine.

A cet effet, un appel à candidatures a été lancé à l’attention des associations membres, à exclusion de l’Egypte et du Maroc pour l’organisation de ladite finale en match unique. Les associations membres intéressées devaient soumettre leur dossier de candidature comprenant le

lieu du match et la garantie gouvernementale obligatoire au plus tard le 17 août 2020.

Cependant, en cas de qualification des deux clubs égyptiens ou marocains pour la finale, le match unique se jouera soit en Egypte, soit au Maroc le 16 ou 17 octobre 2020. A cet égard, les associations membres concernées, à savoir la Fédération égyptienne de football et la Fédération royale marocaine de football, devaient confirmer leur disponibilité au plus tard le 15 août 2020.