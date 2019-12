Foot-Ligue des champions de l’UEFA (6e journée) :Liverpool et Naples qualifiés

Liverpool et Naples ont assuré leur qualifiquation mardi pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’UEFA au terme de la 6e et dernière journée.

Rien n’était fait dans le groupe E où Liverpool, Naples et Salzbourg jouaient leur qualification pour le prochain tour. Et les favoris ont répondu présent.

Naples s’est imposé 4-0 grâce à un triple de l’attaquant polonais Milik et un but de Mertens, contre Genk. Le club belge est pourtant rentré dans l’histoire : le plus jeune gardien de la compétition a fait ses débuts ce soir. Son nom est Maarten Vandevoordt et il a 17 ans 9 mois et 10 jours.

Ce record détrône Mile Silvar, un autre gardien Belge (18 ans 52 jours).

De son côté, Liverpool a été perturbé mais s’est tout de même imposé solidement (2-0) chez le Red Bull Salzbourg. Les locaux ont démarré tambour battant, avec une grosse intensité et poussant les Reds dans leurs derniers retranchements.

Mais la différence s’est faites en 2 minutes au retour des vestiaires. Keita et Salah mettent fin aux espoirs des Autrichiens (57’, 58’). Liverpool termine 1er, Naples second et Salzbourg est donc reversé en Europa League.