Foot-Ligue des champions (ES Sahel): L’Ivoirien Coulibaly forfait contre Al Ahly d’Egypte

L’Etoile sportive du Sahel a annoncé jeudi que son attaquant ivoirien Souleymane Coulibaly a déclaré forfait pour la confrontation de dimanche face à Al Ahly d’Egypte, au Caire, pour le compte de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poules (Groupe B), de la Ligue des champions d’Afrique de football.

L’ivoirien souffrirait de douleurs qui l’ont contraint à s’entrainer seul, a fait savoir le club sur sa page “Facebook”, indiquant que le staff technique étoilé a décidé en concertation avec le staff médical de préserver le joueur au même titre d’ailleurs que son coéquipier Maher Hannachi qui vient de reprendre les entrainements.

L’ES Sahel se déplacera vendredi matin pour la capitale égyptienne avec une délégation comptant 19 joueurs; Achref Krir, Makram Bdiri, Saddem Ben Aziza, Wajdi Kechrida, Bahaeddine Sellami, Alaya Brigui, Zied Boughattas, Omar Kanouté, Ammar Jemal, Firas Belarbi, Mortadha Ben Ouannes, Amine Ben amor, Malek Baayou, Mohamed Methnani, Slim Boukhanchouch, Hamza Lahmar, Iheb Msakni, Hazem Haj Hassan et Karim Laaribi.

Avant la 5e journée, l’Etoile est leader de son groupe avec 9 points, devançant son adversaire égyptien de deux points. Al Hilal du Soudan occupe le 3e rang avec 6 points et le Fc Platinum ferme la marche avec un seul point au compteur.