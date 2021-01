Foot-Ligue des champions: L’ES Tunis bat Al Ahly Benghazi (3-2) et passe en phase de poules

L’Espérance Sportive de Tunis a validé son billet pour la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, en battant les libyens d’Al Ahly Benghazi (3-2), lors des seizième de finale retour de la compétition, disputé mercredi au stade Hamadi Agrebi de Radés.

- Publicité-

Les « sang et or » avaient terminé la première période sur un léger avantage grâce à un but d’avance signé Ghailène Chaalali (18e) qui s’était chargé de transformé un penalty accordé par l’arbitre égyptien après une faute commise dans la surface de réparation libyenne sur Taha Yassine Khénissi.

La manche aller, disputé mercredi dernier au Caire s’était, rappelle-t-on, soldée par un nul vierge entre les deux formations.

L’autre représentant tunisien dans la compétition, le CS Sfaxien a été éliminé de la compétition et jouera le tour préliminaire bis de la coupe de la CAF.