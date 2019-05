Foot-Ligue des champions : L’Espérance laisse échapper la victoire à Rabat

L’Espérance ST, menant au score et évoluant en supériorité numérique à la reprise, a laissé échapper la victoire face au Widad Casablanca, se contentant d’un résultat de parité (1-1), en finale aller de la ligue des champions d’Afrique 2018-2019, disputée vendredi soir à Rabat, qui maintient le suspens jusqu’a la finale retour à Tunis.

Les Widadi se contentent donc d’un résultat nul qui ne compromet pas toutefois leurs chances lors de la finale retour, prévue le vendredi prochain à Radès, même si au vu du parcours des deux équipes, l’Espérance ST semble la mieux lotie et mieux placée pour conserver son titre (8 victoires et 4 nuls), dont une victoire face au redoutable TP Mazembe, contre 6 victoires, 4 nuls et 3 défaites pour le Widad.

La deuxième affiche qui mettra de nouveau face à face les deux entraîneurs tunisiens, l’expérimenté Faouzi Benarti (69 ans), côté Widad, et le jeune Moiine Chabani (37 ans), côté Espérance ST, promet encore bien du spectacle.