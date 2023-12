Examen des résultats de la consultation sur la réforme du système éducatif

Des comités ont été formés pour examiner les résultats de la consultation nationale sur la réforme du système éducatif, qui a enregistré la participation de 580 000 personnes, a déclaré aujourd’hui mardi le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, annonçant que les résultats de cette consultation seront consignés dans les travaux du Conseil suprême de l’éducation, qui sera mis en place prochainement.

Présent à l’ouverture du deuxième Forum éducatif tunisien, organisé par le Forum tunisien pour l’éducation durant trois jours à Hammamet, Boughdiri a indiqué que la réforme du système éducatif sera globale et générale, étant donné qu’elle ne se limite pas à un niveau académique spécifique, mais inclut, pour la première fois, toutes les étapes de l’éducation, soulignant l’impératif de commencer le processus de réforme le plus tôt possible, d’autant plus qu’il nécessite un certain temps.

Concernant la plateforme Tunisie Future, Boughdiri a expliqué que ce projet consiste en la réactivation de plusieurs applications développées par le ministère de l’Education pour assurer la qualité du processus éducatif et le développement de logiciels à travers ce nouveau projet numérique qui concernera tous les établissements d’enseignement et les parents, car tous les élèves, les éducateurs et les parents disposeront d’un identifiant unique pour accéder directement à un certain nombre de services numériques.

Dans un autre contexte, le ministre de l’Education a affirmé l’engagement du ministère en faveur du dialogue social avec tous les syndicats et son engagement à activer l’accord du 23 mai conclu avec la fédération générale de l’enseignement secondaire, y compris l’actualisation des bourses scolaires et des promotions, soulignant les progrès réalisés dans la réalisation des revendications des enseignants.