Formation sur la gestion énergétique des bâtiments publics

La société de gestion du parc technologique de Borj Cedria, partenaire tunisien du projet GreenBuilding, a organisé une session de formation pour le personnel technique de l’Institut orthopédique Mohamed Kassab, axée sur la gestion énergétique du bâtiment.

Entre autres, les utilisateurs du bâtiment ont été informés des avantages du contrôle de la consommation d’énergie de leur bâtiment, à savoir : l’accès des utilisateurs du bâtiment au contrôle des flux d’énergie et de la consommation d’énergie, l’accès à la demande et à l’offre d’énergie, l’amélioration de leur niveau de confort, facilitant ainsi leur acceptation et leur engagement et conduisant à une réduction de la consommation d’énergie et des coûts de l’énergie.

Plus les utilisateurs d’un bâtiment disposent d’informations sur la consommation d’énergie, plus ils sont convaincus d’apporter des changements en matière d’efficacité énergétique.