Formation sur les nouvelles méthodologies d’enseignement de l’anglais

Plus de 25 mille instituteurs et institutrices et 315 conseillers éducatifs ont bénéficié d’une formation sur les nouvelles méthodologies d’enseignement de la langue anglaise et ce, dans le cadre du projet « l’enseignement pour réussir en Tunisie », fruit d’un partenariat entre le ministère de l’éducation et le British Council, selon l’inspectrice générale de l’enseignement de base et du secondaire, Ilhem Ben slama Mansour.

Ben Slama a indiqué dans une déclaration à la TAP que ce programme qui a démarré en 2019 et s’est poursuivi durant 5 années a permis aux cadres éducatifs de bénéficier d’une formation continue de qualité pour améliorer les méthodologies d’enseignement de l’anglais.

« Ce programme a permis la formation de 5 mille instituteurs et institutrices et 63 conseilleurs éducatifs par an, dans le cadre de la formation professionnelle continue, outre l’insertion de la langue anglaise dans le programme de la 4e année primaire » a-t-elle ajouté.

Elle a affirmé que 60 formateurs étrangers ont assuré les sessions de formation en collaboration avec les conseillers éducatifs tunisiens à l’aide d’outils de travail fournis par le British Council, précisant que trois sessions de formation ont été organisées pour développer les compétences des employés du ministère de l’éducation.

De son côté, le conseiller du ministre de l’éducation Houssine Bouazzi a souligné que ce programme vise l’amélioration des résultats scolaires des élèves, le renforcement de l’employabilité des jeunes tunisiens et du programme de réforme éducative.

« Ce programme vise à apporter aux enseignants de la langue anglaise la confiance et les compétences requises pour un apprentissage et un enseignement efficace de la langue » a-t-il relevé.

A noter que l’ambassadrice du Royaume Uni à Tunis Helen Winterton et la directrice du British Council ont assisté à la clôture de ce projet.

