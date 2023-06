Forsa Street 2 : Vers une meilleure orientation professionnelle aux jeunes tunisiens

Après la réussite des deux premières journées de la deuxième édition de « Forsa Street » qui ont eu lieu les 26 et 27 mai 2023 à Kairouan, l’événement se poursuit pour couvrir encore plus de régions. Deux dates sont prévues prochainement au Palais des Congrès à Tunis. Rendez-vous les 9 et 10 juin 2023 pour deux journées exceptionnelles, pleines de rencontres et d’échanges.

Cet événement constitue une excellente opportunité aux jeunes pour définir le projet professionnel et s’informer autour des opportunités professionnelles en Tunisie et ailleurs.

La migration irrégulière est perçue comme la solution pour certains jeunes qui estiment que celle-ci leur permettra d’améliorer leurs conditions socio-économiques. « Forsa Street » est un évènement conçu pour non seulement les sensibiliser mais aussi les orienter vers une panoplie d’options et de voies qu’ils pourront suivre.

L’événement se présente sous la forme d’un labyrinthe interactif, une carte dynamique de services et opportunités, conçue spécialement pour guider les jeunes tunisiens afin de leur permettre de trouver leur propre chemin à travers différents parcours et rencontres avec des conseillers qui seront sur place pour leur fournir des conseils pertinents dans divers domaines.

Cet événement est organisé par les projets THAMM, PME, PMD et Triple Win de la GIZ conjointement avec l’Organisation Internationale pour les Migrations en étroite collaboration avec le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (ANETI et ATFP), le ministère de la jeunesse et des sports, le ministère de l’éducation (Ecole de la deuxième chance) et le ministère de l’Enseignement Supérieur. Divers partenaires ont contribué à Forsastreet à travers des ateliers techniques, notamment l’OFII Tunisie, le Bureau de l’OIT à Alger pour les pays du Maghreb, Erasmus+ Tunisia, le projet FORMAT de la GIZ, le DAAD et l’Association Tadhamen pour les Loisirs et les Sports. Cette édition met un accent particulier sur les ateliers techniques. Ainsi, ces journées représentent une occasion de réunir des représentants des organisations internationales et onusiennes, des agences de coopération internationales et des organisations de la société civile. Ces partenaires, à travers les programmes jeunesse constitueront une plateforme propice à des échanges fructueux entre les participants.

Le labyrinthe offre la possibilité d’orienter les jeunes tout en utilisant des outils d’information participatifs, créatifs et durables qui mettent en avant les possibilités d’un projet professionnel pour un.e jeune Tunisien.ne qui, à travers les différents couloirs proposés, lui permettront de construire de manière fictive son parcours professionnel et de bénéficier de conseils et d’informations utiles sur une variété de thématiques, dont notamment l’éducation, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur, l’emploi, l’entrepreneuriat, le placement à l’international, les risques de la migration irrégulière…