Forte hausse des températures. Les maximales oscilleront entre 40°c et 49°c et seront accompagnées d’un vent de sirocco. Quelques nuages sur l’ensemble du pays, devenant intenses localement dans le nord, à partir de l’après-midi. Possibilité de cellules orageuses accompagnées de pluies faibles..Vents de secteur sud faible à modéré, leur vitesse variera entre 15 et 30 km/h. Ils seront plus forts près des côtes de l’est.Mer ondulée à agitée, à partir de l’après-midi dans le golfe de Hammamet .

