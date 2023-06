Mutinerie contre l’état-major ou volonté de coup d’Etat ? Le groupe Wagner a pris samedi le contrôle de la ville de Rostov et ses troupes se déplacent vers Moscou, provoquant une forte incertitude sur la situation en Russie et les intentions de l’imprévisible leader de la milice.

Evguéni Prigojine se dit « prêt à mourir » avec ses 25 000 hommes pour « libérer le peuple russe ». Le patron du groupe Wagner, qui se trouvait dans la région occupée du Donbass, est entré avec ses hommes en Russie, samedi 24 juin, et a pris le contrôle de Rostov-sur-le-Don, lieu stratégique du commandement russe pour ses opérations en Ukraine. Plus tard dans la journée, des combats ont été signalés plus au nord, dans la région de Voronej, à quelque 600 km au sud de Moscou, a fait savoir le gouverneur régional.

Le chef de Wagner s’en prend depuis des mois au commandement militaire russe. L’impétueux milliardaire dénonce dans de multiples vidéos « l’incompétence » du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et du chef d’état-major, Valéri Guerassimov. Début février, il a critiqué la « monstrueuse bureaucratie militaire » qui empêchait, selon lui, la prise rapide de la ville ukrainienne de Bakhmout, où ses mercenaires sont morts par milliers. Il a aussi réclamé des munitions à grand renfort d’insultes.

Sur ces entrefaites, le président bélarusse dit avoir négocié ce samedi avec le chef de Wagner l’arrêt des mouvements des troupes du groupe paramilitaire en Russie et d’éviter toute nouvelle escalade.

« Evguéni Prigojine a accepté la proposition du président du Bélarus Alexandre Loukachenko d’arrêter les mouvements des hommes armés de la société Wagner et des mesures pour une désescalade des tensions », a indiqué le canal Telegram officieux de la présidence bélarusse, Poul Pervogo.

Selon cette source, la médiation est intervenue en accord avec le président russe Vladimir Poutine et a duré toute la journée.

« Ce qui est sur la table actuellement est parfaitement (…) acceptable pour dénouer la situation, avec des garanties de sécurité pour les combattants de Wagner », a ajouté Poul Pervogo.

Une annonce confirmée par Evguén Prigojine, qui a déclaré que ses hommes « rentrent » dans leurs camps pour éviter un bain de sang.

D’autre part, face aux rumeurs qui affirment que le président russe a quitté Moscou à cause de la mutinerie menée par le groupe paramilitaire Wagner contre l’état-major russe, Vladimir Poutine est au Kremlin et y travaille, affirme son porte-parole Dmitri Peskov.

Le dispositif antiterroriste a été déployé sur la capitale : tous les rassemblements publics sont interdits (…) ; la sécurité autour des bâtiments importants comme le Parlement russe ou le Kremlin a été renforcée, avec notamment le déploiement de blindés, et les grands axes qui permettent de sortir ou de rentrer de Moscou ont été obstrués par des poids lourds dans le but de procéder à des barrages filtrants et en particulier cette autoroute M4 qui relie Moscou à Rostov.

