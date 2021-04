Forte participation tunisienne au salons libyens des dattes et de l’olive

Une délégation tunisienne de 30 hommes d’affaires a pris part au 8ème salon international libyen des dattes et des industries annexes et au 6ème salon libyen des olives qui ont ouvert leurs portes jeudi 8 avril courant et qui se poursuivront jusqu’au 11 avril 2021 à Tripoli (Libye).

Cette participation parrainée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et marquée par la présence des hommes d’affaires exerçant dans les différents secteurs des industries alimentaires surtout l’huile d’olive et les dattes, à côté des représentants des organisations nationales, tels que l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), le Groupement Interprofessionnel des Dattes et le Centre Technique de l’Emballage et des Conditionnement, constituent une occasion privilégiée aux exposants de rencontrer des importateurs et des fournisseurs libyens et d’établir de nouvelles relations commerciales. La Tunisie vise également, à travers cette participation la reprise des activités commerciales sur le marché libyen.

Le Stand tunisien conçu par des ingénieurs relavant du CEPEX selon une architecture bien distinguée renouant l’antiquité à la modernité, a attiré l’attention des médias libyens en focalisant sur la couverture de la participation des entreprises tunisiennes pour détecter la diversité des produits tunisiens, surtout les dattes et l’huile d’olive, des produits qui sont connus pour leur bonne qualité et leur diversité auprès du consommateur libyen.

Le stand tunisien a été visité par le ministre libyen de l’économie et du commerce, Mohamed Houije, accompagné de l’ambassadeur de la Tunisie à Tripoli, qui a souligné les relations profondes liant les deux pays, affirmant, dans ce cadre, la détermination des deux pays frères de redynamiser l’activité commerciale commune.

La Libye représente le cinquième client de la Tunisie à l’échelle internationale et le premier à l’échelle magrébine et arabe avec 3,5% de l’ensemble des exportations tunisiennes en 2000.

Le secteur des produits agricoles et des industries alimentaires occupe le premier rang avec 42% des exportations tunisiennes vers la Libye, suivi des industries diverses avec 38% et des industries mécaniques et électriques avec 19% de l’ensemble des exportations.