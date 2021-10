Fortes pluies attendues au Cap Bon et dans la région du Sahel

Le temps sera marqué durant la nuit de mercredi et demain, jeudi 21 octobre 2021, par la chute des pluies orageuses dans les régions Est au Nord et au Centre, a indiqué l’Institut national de la météorologie (INM) dans un bulletin de suivi publié mercredi.

Les pluies seront parfois fortes et en importantes quantités au Cap Bon, puis dans la région du Sahel. Les quantités oscilleront entre 50 mm et 70 mm, et atteindront parfois les 100 mm, avec la chute des grêles et l’apparition des foudres dans des endroits limités. Le vent souffle fort lors de l’apparition des nuages orageux, sa vitesse dépasse provisoirement les 80km/h.