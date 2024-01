Forum de Davos : Le Chef du Gouvernement reçoit le fondateur de la la startup « WaterSec »

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a reçu, mercredi à Davos, le fondateur de la startup Tunisienne » WaterSec « , Slim Bouakez, à l’occasion de sa participation à la 54è édition du Forum économique mondial de Davos.

« Watersec » , spécialisée dans la surveillance en temps réel la consommation d’eau, a été choisie parmi 50 startups à l’échelle mondiale par le forum de Davos, selon un communiqué publié par la Présidence du Gouvernement. Hachani a affirmé, à cette occasion, l’appui du gouvernement à la jeunesse dans le domaine de la création et de l’innovation.

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani conduit actuellement la délégation tunisienne aux travaux de la 54ème édition du Forum économique mondial (Davos 2024), dont les assises se sont officiellement ouverts, lundi, 15 janvier 2024, à Davos.

Il est accompagné par la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia et le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger.

