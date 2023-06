Forum des entreprises tunisiennes à Benghazi le 4 juin 

La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Benghazi a invité aujourd’hui toutes les parties concernées à prendre part au Forum des entreprises tunisiennes en présence des principales entreprises libyennes et tunisiennes, des plus grands chefs d’entreprise et de nombreuses personnalités importantes, le dimanche 4 juin à la salle de conférence Garyounis.

Des sessions B2B se tiendront le même soir à l’hôtel Jaliana le dimanche et le lundi avec les entreprises participantes.