Forum des Racines et des Ailes : Un événement culturel mensuel au profit des Tunisiens résidant à l’étranger

L’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE) a lancé, samedi, la première édition du Forum mensuel « Juzur wa Ajnaha » (Des Racines et Ailes), au Centre Socio-Culturel d’Aubervilliers, en France, et ce, dans le cadre d’un événement culturel et de divertissement au profit des Tunisiens résidant à l’étranger.

Cette manifestation sera organisée, ultérieurement, dans tous les centres sociaux-culturels tunisiens situés à l’étranger, sous le signe « La culture, vecteur de progrès social », d’après un communiqué publié dimanche, par l’OTE.

L’organisation de ce Forum reflète « le souci de rassembler, tous les mois, la communauté tunisienne résidant à l’étranger dans les différents centres sociaux-culturels, ce qui permettra d’encadrer la diaspora tunisienne et d’avoir une idée sur ses préoccupations », a indiqué le directeur général de l’OTE, Mounir Harbi.

Outre le programme d’animation et le programme musical, le forum a été une occasion, pour discuter les conditions sociales de la communauté tunisienne résidant à Paris, avec la participation de responsables, dont le directeur général de l’OTE, le directeur du Centre socio-culturel d’Aubervilliers, et un représentant de l’Ambassade de Tunisie à Paris.