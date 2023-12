Forum d’investissement et de partenariat tunisio-saoudien à Tunis

Le ministre saoudien de l’Industrie et des ressources minérales, Bandar Al Khorayef, a entamé une mission en Tunisie pour diriger la délégation saoudienne lors des réunions de la commission mixte saoudo-tunisienne. Cette visite, qui coïncide avec le Forum d’investissement et de partenariat saoudo-tunisien, vise à intensifier l’alliance stratégique entre les deux pays, à renforcer les opportunités d’investissement et à activer les mécanismes de collaboration conjointe.

Les réunions devraient aboutir à la signature de nombreux protocoles d’accord dans des secteurs tels que l’agriculture, la recherche scientifique, l’industrie, la gestion de l’eau, la protection de l’environnement, la météorologie, le climat, le tourisme et la main-d’œuvre. Ces accords impliqueront également les secteurs privés des deux pays démontrant ainsi un engagement commun à renforcer les liens diplomatiques et la coopération économique. La précédente session de ce comité, qui s’était tenue à Riyad en avril 2019, a débouché sur plusieurs accords de coopération visant à renforcer les échanges commerciaux et les investissements.