Forum économique Tuniso-Algérien, le 3 octobre 2023 à Alger

Un forum économique Tuniso-Algérien se tiendra le 3 octobre 2023 à Alger à l’initiative du CEPEX, et ce, en marge de la 22ème session de la Haute Commission Mixte Tuniso-Algérienne (du 2 au 4 octobre 2023, dans la capitale algérienne).

« Ce forum économique constitue une opportunité pour les sociétés tunisiennes d’élargir leur réseau d’affaires et tisser des relations de partenariat durables, à travers l’organisation de rencontres professionnelles B2B multisectorielles ».. »Les entreprises tunisiennes intéressées par la participation à cet événement doivent envoyer la fiche de participation dûment remplie, au plus tard le 22 septembre 2023″, a fait savoir le Centre de Promotion des Exportations.Pour rappel, les travaux de la précédente session de la Haute Commission Mixte Tuniso-Algérienne ont eu lieu le 9 mars 2017 à Tunis.

A noter que le volume des échanges commerciaux entre l’Algérie et la Tunisie a atteint 1620,57 millions de dollars, durant l’année 2022. Il s’est monté à 975,67 millions de dollars au cours du le 1er semestre 2023. La balance commerciale de la Tunisie avec l’Algérie, durant les huit premiers mois de l’année, reste déficitaire de plus de 3 milliards de dinars, malgré une hausse de 38% des exportations nationales vers notre voisin.

