Le Forum sur l’investissement franco-saoudien se tient ce lundi 19 juin à Paris. Seront présents : Olivier Becht, ministre délégué français chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger, ainsi que Khaled al-Faleh, ministre saoudien de l’Investissement. Ont également prévu de participer des acteurs économiques publics et privés des deux pays.

Ils sont là pour faire le point sur les opportunités d’affaires dans un pays particulièrement attractif pour les entreprises françaises. Plusieurs table-rondes de ce Forum d’investissement devraient permettre d’échanger sur certains secteurs clés qui vont de la production d’hydrogène, la décarbonation, à la culture et au divertissement.

Soucieuse de son avenir, l’Arabie saoudite a mis en place un plan de réformes et de diversification de son économie pour se rendre moins dépendante du pétrole.

Lancé en 2016 par le prince héritier Mohammed ben Salman, ce vaste programme de modernisation, Vision 2030, couvre de grands projets. Ce sont autant d’opportunités pour les entreprises françaises qui représentent des domaines aussi divers que l’énergie, l’eau, les nouvelles technologies, les transports, la santé, le tourisme, l’aéronautique, mais aussi le traitement des déchets.

Il faut dire que le Royaume saoudien a des atouts pour séduire. À commencer par une forte capacité de financement. Les réserves de change sont confortables et la dette publique s’élève à seulement 24% du PIB. Les autorités saoudiennes assurent que l’environnement des affaires s’est amélioré et que les démarches administratives ont été simplifiées. Tout cela pour attirer plus d’investissements étrangers.