Forum tuniso-libyen de l’investissement et des services à Zarzis

Les travaux du Forum tuniso-libyen de l’investissement et des services dans sa première édition ont démarré vendredi à Zarzis et se poursuivront jusqu’au 13 mars courant avec la participation d’un grand nombre d’hommes d’affaires tunisiens et libyens ainsi que de représentants d’institutions et structures nationales des deux pays.

Lancé conjointement par le Forum tuniso-libyen mondial des affaires à Zarzis et la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), cette rencontre aspire à fournir des espaces de coopération entre la Tunisie et la Libye et à tisser des liens de partenariats efficaces entre les acteurs économiques des deux pays, a indiqué le directeur du Forum, Salah Lassoued.

Parmi les thèmes débattus durant la journée inaugurale du Forum, le transport maritime au sud de la méditerranée, les caractéristiques et le potentiel des ports de commerce de Zarzis, Gabès et Tripoli.

Les participants ont examiné, à cette occasion, les possibilités de concrétisation du projet de transport maritime portant sur la création d’une ligne maritime Zarzis-Gênes-Tripoli pour les voyageurs et du fret maritime Malte-Gabès pour le transport des marchandises.

« La création de ces deux lignes faciliterait les transactions des importations et exportations entre la Tunisie, la Libye et l’Algérie et élargirait les domaines de coopération entre ces partenaires, a souligné le chef du centre professionnel du transport et de la logistique à CONECT, Abdallah Tnazefti.